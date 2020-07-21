上周五曾入電視城做直播 候選港姐檢測病毒要等無綫安排 (16:58)

【今日直擊】無綫安排陳楨怡、陳煦凝、羅雪妍、何孟珊、黃婉恩5位候選佳麗到髮型屋變「髮」術。新冠肺炎疫情嚴峻，她們除下口罩拍照後立即戴回，何君堯侄仔女友黃婉恩因遲到15分鐘，未有受訪匆匆入內。5位候選佳麗3小時後以新髮型現身，但跟之前分別不大。陳楨怡、陳煦凝、羅雪妍、何孟珊被問到可認為決賽應延期舉行時，均表示一切待無綫安排。

施匡翹與宣傳人員阿佳確診新冠肺炎前，曾多次到無綫將軍澳電視城工作。眾佳麗上周五曾到仍未進行全面消毒的電視城做直播，陳煦凝直言擔心︰「少少擔心，冇計，沒辦法預測，我都是見記者一刻才除口罩，不擔心會中招。」至於會否接受病毒檢測，她與陳楨怡表示等無綫安排。陳楨怡被問到被指愛蒲及收兵時笑而不語。

羅雪妍拍照時跟傳媒保持距離，她表示整頭髮時會全程戴口罩保障大家安全。被問到有否獲無綫安排做病毒檢測時，她說︰「如身邊有人確診也會擔心，等無綫安排，我會做足安全措施。（港姐決賽應取消或改期？）看無綫如何安排，會跟指示做，只要做足安排措施就可以。（在台上戴口罩？）不知道，可能今年會戴口罩呢！」

何孟珊表示疫情下會做足防疫措施，所以不太擔心。至於家人又可會擔心她在疫情下參選，何孟珊說︰「家人覺得要保護好自己，要勤洗手、搓手及戴口罩。」

（即時娛樂）