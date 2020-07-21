【港姐直播見營養師】范倩雯不怕肥照食鹵水鵝 羅雪妍被嘲無洗頭 (20:01)

無綫今日進行港姐會見營養師直播，由馮盈盈主持，讓佳麗透過網上視頻，分享她們今晚晚餐，並由營養師即場分析，並跟佳麗們對談。候選港姐廖慧儀、源菲然、謝恩靈、賴琦媛、郭柏妍、連佳麗、范倩雯、鄺美璇、梁懿婷、麥詩晴、侯嘉欣、何孟珊、羅雪妍、陳楨怡、黃婉恩及陳煦凝，二人一組現身鏡頭。

23歲的范倩雯（Charmaine）是眾人中最擦得一個，她的晚餐是鹵水鵝片、雞腳木瓜湯、白飯配生果，相比大多數佳麗以西蘭花加雞蛋，更見豐富。不過范倩雯亦有解釋，因為從細到大是「食唔肥」，所以想請教營養師如何食得均衡。

22歲的梁懿婷（Sonia）就準備了全素火鍋，獲得營養師讚好後，一度被馮盈盈發現身後多了一位青春少女，追問之下原來是梁懿婷的15歲妹妹，搞笑表示好肚餓才急於出來，還聲稱18歲後會參加港姐。

至於25歲的羅雪妍（Uki）被網民追問她是否無洗頭，她即尷尬解釋今早去了大會指定髮型屋整髮，弄好之後即趕回家，所以才會這樣，更笑問是否燈光問題。

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（即時娛樂）