【好多女友】鄧兆尊嫌拍拖好煩 苑瓊丹：祝早日單身 (11:47)

鄧兆尊接受好友苑瓊丹（苑仔）邀請，亮相香港開電視節目《開工大吉77》訪問。兆尊帶苑仔到銅鑼灣老牌西餐廳，感受兒時回憶：「這兒是我爸爸帶我來，第一次來大概10歲左右，由細吃到大。（爸爸捉你出來說教？）屋企還說不夠嗎？來這裏他也是望女仔、同行家傾偈，以前我也不知道他很紅，不明白看戲為何要遲入場及早走，又不帶我行百貨公司，和他出街途人會望我們。」

入行多年，兆尊表示自己從未想過演藝圈發展，被家人「逼」入行：「我以為大學畢業之後，去做份銀行工，但家人想我做這行，你知我屋企『皇太后』啦，她想你做你不能Say No，這樣便入了這行，要到後期我才開始喜歡演戲。」

兆尊與苑仔片場結緣，友誼建立於「演戲」之上：「因為我佩服苑仔，她可以說喊就喊，所以慢慢就做好朋友，我們之間沒有秘密，她問我什麼，我都會說。她問我感情世界，為什麼會有這麼多女朋友，我都說自己不是特別多，事實上好多人都有幾個女朋友，不過不可以周圍跟人說，我就選擇說出來而已。」

兆尊笑指媽媽曾為他擋桃花，女友拍拖多年才獲對方認定：「第一個女友拍拖30年，去到20年她（媽媽）才認同，我不是博愛，而是一盆水潑過來，總有一兩滴會濕身的。」

苑仔就稱兆尊做「大少」，但指對方沒架子：「他這樣大光環，大家都叫他做大少，但他對大家都好好，不會有少爺仔脾氣，所以好難得。我和他的家人實在太熟，所以不見面都會知道他的近況，有沒有新女朋友，難得圈中真老友，他經常說拍拖好煩，我唯有祝他早日單身脫苦海啦﹗」

（即時娛樂）