【孖男友慶祝】張紋嘉35歲生日添愁緒：相信善良會留在世界 (12:07)

昨天（21日）是張紋嘉（Crystal）的35歲生日，她在instagram貼了和男友林子傑（Ronald）合照慶祝，她又寫下生日感言，指今年的生日多了份愁緒，又坦言過去一年，她都在複雜情緒中度過，在亂世中她的願望是大家能平安和健康，又相信善良會留在世界。

Crystal寫道：「這一年的生日比一般的特別。特別多份愁緒，特別地盡量與越（愈）少的人接觸越（愈）好，推卻某些朋友的生日飯。

過去的一年，我都在複雜的情緒中渡（度）過。亂世中，我的願望是大家能平安和健康，相信善良會留在世界。很多人和我一樣正在面對逆境，但我仍然堅持相信我當初對表現（演）的一份熱誠和初衷。在絕望中堅持希望，不容易但都要做。

另一樣特別的是，這是我跟Ronald第一年，在香港一起過我的生日。辛苦他天時暑熱為了，和我拍一張照片，要着長袖恤衫，要趕頭趕命山長水遠趕日落之後回家也默默煮了一個risotto。謝謝你﹗#身體健康百毒不侵 #平安快樂 #好好記得。」Ronald亦在ig貼了和Crystal向住日落的拖手剪影照，相當浪漫。

（即時娛樂）