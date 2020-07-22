【拍劇惹負評】被批演技稚嫩兼黐脷筋 陳曉華自知不足會改善 (17:27)

港姐及華姐冠軍陳曉華（Hera），前年卸任後受無綫力捧，火速上位。入行不到2年，已先後接拍《迷網》、《食腦喪B》、《七公主》及《異搜店》4部劇集，播映中的《迷網》正是Hera的處女作。Hera首次拍劇便孭飛做「女二」，網民對她的演出有彈有讚，有網民指出Hera不足，說她演技較稚嫩，講對白生硬兼欠感情，屬BB班水平，甚至有黐脷筋情況；但亦有網民稱她演出算合格，寄語她繼續努力。而Hera亦自知不足，在社交網撰文吐心聲。

Hera接受《明報》電話訪問時表示：「無特別覺得不開心，《迷網》是我選完港姐、華姐之後，第一部正式拍攝期比較長的劇集，我知道自己經驗少，拍攝時非常緊張，拍攝期間都聽過工作人員或同事評價，所以到劇集播出時，不會特別擔心有負評而不開心，因我預了會有。」她又稱現時接拍第4部劇，對比首部劇集，也發現自己沒有之前般緊張。

至於網民談論她有「黐脷筋」問題，Hera說：「《迷網》是1年前拍的，上兩個月開始dubbing（配音），發現自己已跟不上那時的語速，因為太快，很多對白心急地講，而且當時正在箍牙，不是很習慣箍着牙說話，就算自己意識到說話不是很清楚，用盡力都咬不清些字，我今年3、4月才箍完牙，希望慢慢習慣說話清晰一點。」

（即時娛樂）