【DSE文憑試放榜】伍家謙：生得靚仔先重要 方健儀：放榜不是人生全部 (18:30)

中學文憑試（DSE）今日（22日）放榜，不少藝人在網上為同學仔打氣。育有龍鳳胎的伍家謙，在instagram貼了中七時的靚仔照片，他留言稱：「DSE同學仔：Uncle唔會同你講咩放榜唔緊要呀、分數冇所謂呀、又或者乜鬼嘢考試只係人生入面其中一站呀嗰啲咁嘢；因為，我知你哋唔會聽得入耳。我自己喺嗰個年紀，直頭覺得放榜係人生入面第二重要嘅事，僅次於女。不過到大個咗之後睇返轉頭，你哋就會明白，放榜，其實真係唔係咁重要。生得靚仔先最重要。你睇我幾重要。#想講嘅其實係 #放鬆先最重要 #睇完隻post係咪鬆晒呢 #加油呀 #張相中七嗰年影嘅。」

王貽興亦貼舊照並撰長文勉勵DSE同學：「各位同學，不管今日放榜成績如何，都要相信一句話，活在這樣的時代，學歷與成績早已不再重要，那些告訴你學歷很重要的人，大抵都是窮得只剩下學歷，看人只看學歷頭銜，幾十年後仍然貧乏得要強調自己是什麼名校畢業的庸碌廢柴，所以今天放榜成績不如理想也好，被各種環境條件左右，臨場發揮未如理想也好，謹記不要因為考試成績不理想，從此厭棄學習、遠離知識，真正受用的知識永遠在課本之外，這一年大家所學習到的，也遠比過去十多年學校教育來得更深刻，所以不管結果如何，欣然接受，深呼吸一下，然後把它放下，考得好不好都不代表你，以及你的全部，無需驕矜，更不必為恥，整理心情，然後問自己真正想做什麼，想成為怎樣的大人，立定決心向那一點光邁步出發吧。」

方健儀亦貼了身穿中學校服的照片，她說：「畢業二十多年後，因工作關係再穿上中學校服。回望二十多年前，中學只是個過程，放榜只是個階段，成績只印在白紙，今天只放在網上，並不是人生的全部。看清往後的路向，分數其實很其次，人格才是最重要。借用母校的校訓：『智、仁，勇』，送給今天放榜的DSE同學。努力，奮鬥，無畏，無懼。」

（即時娛樂）