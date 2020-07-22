偕家人愛犬返加拿大生活 鄭敬基︰國際線上出點力 (23:10)

鄭敬基自去年社會運動開始以來，多次上街表態，也不時在社交平台發聲，後來疑因政見問題不獲無綫續約。昨天是元朗7‧21事件一周年，他還在網上舉行直播音樂會，直播前更在社交平台留言「黑暗世代中決意不沉默，打壓下繼續為香港發聲。」

不過，商台節目《1圈圈》今日下午卻在鄭敬基允許下，於facebook公開鄭敬基夫婦已離港的消息。鄭敬基在給節目主持的短訊中表示︰「我帶著（着）媽媽老婆小狗回加拿大去了。這決定前後有莫大掙扎，請原諒選擇了暫時放下香港。我還能為香港人做些什麼，我常問？然後我感覺，直覺，怯懦，混亂感覺中，我想可能仍可以以自己僅餘的身份（分）可以在國際線上出點力，亦已聯絡上有關組織努力中。希望你不以我為恥、更希望仍然接納我這個香港這個時間有這個決定的朋友。謝謝你每一天無私的付出，畢生難忘。」

今晚，鄭敬基在社交平台上載他和太太及小狗身在機場登機大堂的照片，表示已離港。他表示︰「一幕又一幕畫面腦際出現，票大家投了，然後....可以點？如我細如微塵的一個小小小藝人，聲是發了，咭（卡）是剪了，態是表了，文是Post了，片是拍了，喊和太太喊過了，又如何我問，然後呢....我，還能以這個微塵藝人身份（分）為香港人再做些什麼去改善現況.....人微言輕⋯⋯然後我想到了他們。」

「看到鄭文傑，看到黃台仰，梁繼平，林榮基，然後我看到羅冠聰，他們共同有的純粹而崇高目的。他們把自己放第二，香港人放第一在心上，離開自己深愛的家，家人，香港，放棄了各自理想，在國際線上繼續爭戰......想到這裡（裏），我頓悟還是有東西可以為香港人付出。演藝事業，個人夢想，比起香港人現正水深火熱，實在太微不足道。我決定用餘下之人生做最正確的事。」

「深知那（哪）裡（裏）抗爭都不會容易，決定一步又一步，一天又一天，同大家一樣......那我暫時和Angie 先回加拿大努力。See you all very soon﹗香港人，多謝你們這段艱難時間給我的一切。良知。」

（即時娛樂）