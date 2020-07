偕家人愛犬返加拿大生活 鄭敬基︰國際線上出點力 (23:10)

next

鄭敬基自去年社會運動開始以來,多次上街表態,也不時在社交平台發聲,後來疑因政見問題不獲無綫續約。昨天是元朗7‧21事件一周年,他還在網上舉行直播音樂會,直播前更在社交平台留言「黑暗世代中決意不沉默,打壓下繼續為香港發聲。」

不過,商台節目《1圈圈》今日下午卻在鄭敬基允許下,於facebook公開鄭敬基夫婦已離港的消息。鄭敬基在給節目主持的短訊中表示︰「我帶著(着)媽媽老婆小狗回加拿大去了。這決定前後有莫大掙扎,請原諒選擇了暫時放下香港。我還能為香港人做些什麼,我常問?然後我感覺,直覺,怯懦,混亂感覺中,我想可能仍可以以自己僅餘的身份(分)可以在國際線上出點力,亦已聯絡上有關組織努力中。希望你不以我為恥、更希望仍然接納我這個香港這個時間有這個決定的朋友。謝謝你每一天無私的付出,畢生難忘。」

今晚,鄭敬基在社交平台上載他和太太及小狗身在機場登機大堂的照片,表示已離港。他表示︰「一幕又一幕畫面腦際出現,票大家投了,然後....可以點?如我細如微塵的一個小小小藝人,聲是發了,咭(卡)是剪了,態是表了,文是Post了,片是拍了,喊和太太喊過了,又如何我問,然後呢....我,還能以這個微塵藝人身份(分)為香港人再做些什麼去改善現況.....人微言輕⋯⋯然後我想到了他們。」

「看到鄭文傑,看到黃台仰,梁繼平,林榮基,然後我看到羅冠聰,他們共同有的純粹而崇高目的。他們把自己放第二,香港人放第一在心上,離開自己深愛的家,家人,香港,放棄了各自理想,在國際線上繼續爭戰......想到這裡(裏),我頓悟還是有東西可以為香港人付出。演藝事業,個人夢想,比起香港人現正水深火熱,實在太微不足道。我決定用餘下之人生做最正確的事。」

「深知那(哪)裡(裏)抗爭都不會容易,決定一步又一步,一天又一天,同大家一樣......那我暫時和Angie 先回加拿大努力。See you all very soon﹗香港人,多謝你們這段艱難時間給我的一切。良知。」

(即時娛樂)