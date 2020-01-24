【DSE文憑試放榜】藝人會考分數逐個捉 麥明詩十優狀元 黃子華只得… (23:38)

中學文憑試（DSE）今日（22日）放榜，有人考獲七科5**成為狀元，但亦有考生成績未如理想。有句說話「求學不是求分數」，無論成績如何，只要大家繼續努力，向目標奮鬥，相信也能創出一片天。其實，有不少藝人於會考中都未能考獲佳績，依然在演藝事業上發光發亮，所以分數並非人生的全部！

翻查資料，早前認戀林作的裕美，被翻出當年會考0分，跟她同樣捧蛋的還有徐天佑及陳小春。口才了得的C君（鄭詩君）、梁漢文、文詠珊及吳日言僅2分。出名轉數快的杜汶澤，跟天后陳慧琳、張達明及周勵淇也是考獲4分。囊括影、視、劇3帝大滿貫的黄秋生，原來只得5分。圈中地位崇高的汪明荃，就跟張衛健、許志安及周秀娜一樣有6分。至於上市公司毛記葵涌的執行董事林日曦，當年也是考得7分。至於C君的好拍檔陸永，就跟天后容祖兒及林峯同樣得9分。

好姊妹鍾欣潼（阿嬌）及蔡卓妍（阿Sa），分別考獲10分及15分。天王劉德華與才子陶傑就有11分；神級的黃子華只得12分，方力申、鄧麗欣跟他一樣成績。影后兼視后鄭裕玲，跟天后楊千嬅、關智斌、張繼聰及Angelababy（楊穎）同樣是13分。「牙醫歌手」許廷鏗就有21分，同分的還有陳志雲、謝安琪及鄧紫棋（G.E.M.）。被傳跟許廷鏗兄弟反目的胡鴻鈞，與胡杏兒、高海寧考獲22分。口才好兼轉數快的森美，與黃翠如也是25分。大美人李嘉欣則跟「詞神」林夕、臨盆在即的雨僑都是26分。首屆DSE考生兼港姐冠軍馮盈盈，就取得28分佳績。但講到最威水，莫過於「十優港姐」麥明詩，當年以10A成績成為十優女狀元！

（即時娛樂）