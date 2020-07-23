【專訪】龔嘉欣曾戀上「渣男」 向陳凱琳偷師學做好老婆 (22:38)

龔嘉欣於無綫劇集《殺手》內飾演「Dark Angel」易蘭，很討厭負心漢及背叛女人的男人。至於現實中有否遇過「渣男」，龔嘉欣說：「當然有，而且賤男有好多，不只一個。但我不會打人嘈交或亂掉東西，更絕不會做傷害自己的事，因不想浪費時間在不值得的人身上。對方要劈腿，問他一定不會承認，也不需要去追查，個天要你知就實會知；之前遇到不等於將來都會遇到，人生不同階段有不同的選擇，總之那一刻大家（分手）就算吧！可能因為我不夠溫柔，自問不會面對面跟另一半講『我掛住你』、『I Love You』，反而多用文字表達，或者不經意為對方煮飯煲湯。」

提到好友陳凱琳找到好歸宿，目前已懷有第2胎，龔嘉欣希望在好友身上學會做一個好老婆和好媽媽，但目前暫時專注事業，不心急拍拖。

龔嘉欣在《殺手》內打到周身傷，原來瞄準「視后」作為奮鬥目標，「對上一次得獎是2016年憑《幕後玩家》得最佳女配角，我好勤力，為每個角色會做足功課，做到最好。人慢慢長大，應該為自己定下目標，不能抱玩玩吓心態。當然不是你想有就有，要好多因素去成就一件事，至少在我可以控制的範圍內，做到自己應該做的事，其他事就交由其他人決定」。她對自己充滿信心，明白獲觀眾認同好重要，形容《殺手》是入行以來最辛苦、最難演的角色，自評表現值70分，若有時間鍛煉可以打得更好，相信可打破以往演柔弱角色的定位。

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（即時娛樂）