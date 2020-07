next

曾為迪士尼動畫《魔雪奇緣》唱主題曲《Let It Go》的27歲美國女歌手Demi Lovato,今日透過社交媒體公布喜訊,她跟美劇《Young and the Restless》29歲男星Max Ehrich已經訂婚,並上載二人在海邊擁吻,以及戴上巨型鑽石婚戒的照片,粉絲紛紛送上祝福。

據外國傳媒報道,Demi跟男友在今年3月開始拍拖,她自稱是「一見鍾情」,又說從未如此愛過一個人,因此答應對方求婚。Demi過去曾跟男歌手Joe Jonas、G-Eazy等傳緋聞。

(即時娛樂)