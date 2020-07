利物浦結束30年等待,今季英超主場謝幕戰5:3擊退車路士後,在過往死忠球迷駐足的Kop看台,由隊長佐敦軒達臣高舉聯賽錦標。身為利記球迷的黃心穎,亦有留意賽事,她還在instagram上載一張在利記主場晏菲路球場外,興奮跳起的相片,並有感而發寫道:「Some things are worth the wait, worth the fight. YNWA. Keep going.(有些事情是值得去等待、值得去爭取,你永遠不會獨行,要繼續走下去!」似乎完全表達了她的心聲呢!

