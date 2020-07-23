【港姐2020】廖慧儀大熱冇壓力 陳楨怡否認愛蒲識異性 (19:57)

【今日直擊】《2020香港小姐競選》16位入圍佳麗今日首昭傳媒。

廖慧儀由面試至今均被視為大熱，她強調以平常心參賽，沒什麼壓力，太緊張反而會影響表現。身穿貼身背心的她上圍豐滿，她說︰「這件衫是有點貼身，但能突出腰部。（上圍豐滿？）可能是公司特別安排。」被指下圍粗，廖慧儀表示臀部及大腿較難減，她會節食及做運動，也樂意教其他佳麗做瑜伽。

陳楨怡擁171cm的高䠷身材，她與梁懿婷同樣擁有豐滿上圍，但不覺得身材是自己的優勝之處。提到有指其男友是戴祖儀的舊愛，陳楨怡︰「是，但已過去，我早就知道。（有指你愛夜蒲結識異性？）不是，只是大學的正常社交活動。」梁懿婷自言有肉地，將會為泳裝環節進行地獄式減肥，並視陳楨怡為目標，希望可減去5公斤。

何孟珊略帶倦容，她說昨晚緊張至睡不好。提到其身穿的吊帶背心隱約看到內衣，她指服飾由大會安排，自己沒留意。談到無綫一系列防疫措施，曾是護士的她說︰「很好，可以阻隔飛沫。佳麗們除拍照外，在後台有戴口罩及保持社交距離。」

郭柏妍自言身材不是很好，但不認為因而較輸蝕。她說︰「每人都有不同的特點，我屬於均勻，但要積極減肚腩。我在口才等多方面上也未達標，會翻看舊港姐片段練習，增強自信心。」

賴琦媛雖已減掉11磅，自覺仍未夠弗，會再努力減肥。她說︰「目標不是磅數，想操出線條。（有何優勝之處？）年齡和樣貌。要有自信，我覺得我的眼睛最靚。」

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（即時娛樂）