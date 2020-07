【結婚8周年】黃祥興收太太親手製酒杯：最緊要恩恩愛愛 (11:47)

黃祥興與太太Peggy昨日疫情下慶祝結婚8周年,雖然只能食個午餐,二人也過得甜蜜溫馨,黃祥興更獲太太送上親手製的清酒陶瓷酒杯。Peggy亦在網上分享囡囡幫他們影的合照,多謝她教擺甫士,大讚是最佳攝影師。

黃祥興留言:「Happy 8th wedding anniversary to you and us. Thanks for your love to me, to our kids, our family. Tough times for us for and everyone. Thanks for your handemade pottery sake glass. Love it 🍶👍 Only lunch celebration this year and I know you surely understand. We stay strong we stay in love in love... 八週(周)年快樂! 午飯都仍然咁開心。 最緊要恩恩愛愛! ❤️ #happy8thanniversary #weddinganniversary #bronze #pottery」

