【疫市網上賣酒】做事業女性 樂瞳怕闖情關：世上多壞人 (23:39)

34歲樂瞳，在「疫」市中踩入商界創業，最近開展紅白酒網購生意，朝着開實體店目標進發。單身的她享受做事業女性，笑指「世上好多壞人」，恐懼再闖情關。

樂瞳4年前決意離開無綫，告別演出「御用細妹」階段，外闖發掘新路向。她回復自由身後接演好多網上工作，成功儲到第一桶金，去年中與合伙人開設健康、美容產品網店。再借累積經驗，上月發展紅白酒網購生意。她幾年前認識一班愛品酒朋友，後來到意大利旅行第一次參觀酒莊，對品酒有興趣，於是報讀有關課程。去年歐遊，試到好飲的西班牙酒，就加速她入貨開網店。

不過遇上新冠肺炎疫情，樂瞳開店計劃一度延遲：「小本經營怕冒險，起初不敢入太多貨，但貨品好快賣完，近幾星期不停補貨，好開心及鼓舞。」她自爆接訂單時曾擺烏龍，向訂購白酒的客人送錯甜酒產品，她有坦承道歉，並推介該款限量甜酒的特點，幸好獲客人體諒肯收貨。

談到愛情觀，樂瞳自認想法有所改變，現在享受單身，過自給自足的生活，以酒會友：「世上好多壞人，以前傳緋聞大部分是假，寫到我好旺桃花。」她亦難忍昔日被批是「拜金女」，感到委屈趁機平反：「寫我識金融才俊、富二代男友，根本認識時冇深究背景，合眼緣就走埋一齊，想認真經營一段愛情，但被人這樣講，好驚，會卻步。」她認為愛情要來自然來，抱住隨緣態度，擇偶條件要求有耐性、踏實。

欲知專訪詳情，請留意明天（7月25日）明報娛樂版。

（即時娛樂）