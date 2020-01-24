楊怡羅仲謙為囡囡慶祝出生100天 公開寶貝女中英文名... (18:55)

楊怡與丈夫羅仲謙在社交平台分享為女兒「小珍珠」慶祝100日大的照片，兩人公開女兒的中文名叫「羅翊心」，英文名則是「Hera」。由於疫情嚴峻，他們留在家裏為女兒慶祝，現場擺放了不少汽球，還有粉紅色兩層蛋糕，蛋糕頂有一個Q版「小珍珠」公仔，及寫有「HERA」、「HAPPY 100 DAYS」字樣。戴了頭飾的Hera眼仔睩睩，眼瞪瞪地望住蛋糕，十分可愛﹗

楊怡說︰「親愛小珍珠，不經不覺，你已經滿三個月，不經不覺，你已在悄悄地成長了。時間雖然過得快，但爸爸和媽媽每天都在努力加深認識和了解你，願你在我們的愛護下更加健康地茁壯成長。Memorable days, with a hundred days of blessing, healthy growth﹗（值得紀念的日子，100天的祝福，健康成長！）雖然在家慶祝，還是想給寶貝留下美美的回憶，特別要多謝姨媽楊卓娜幫我們影的靚靚相。」

羅仲謙說︰「小珍珠BB，好多人都話女兒係爸爸上一輩嘅情人，如果係真的話，爸爸等妳等了36年了﹗爸爸媽媽只係希望妳開開心心、快快樂樂咁成長，開拓屬於妳自己嘅人生，我們永遠愛妳﹗」

（即時娛樂）