《十年》導演歐文傑出走加國 盼以港人身分繼續發聲 (19:49)

電影《十年》導演之一的歐文傑，上月底曾現身電影《幻愛》首映，跟《十年》另外4位導演重聚。商台節目《1圈圈 星光背後》今日播出歐文傑的訪問，原來他與太太已離港，目前身在加拿大。

曾揚言沒想過離開的歐文傑在節目中以「走佬」形容自己，他說︰「我不會說是移民，是『走佬』，因為走得很急，什麼也沒計劃，也沒有申請。太太是加拿大籍，她擔心我，怕我說錯話，所以很急地買機票、拿着護照就上機！」

歐文傑坦言6月中開始考慮離開，因為國安法實施後有恐懼。他說︰「在香港拍戲、說話都有太多顧慮，再沒什麼言論自由。在加拿大要重新適應，放棄香港事業不可惜，拍戲不是我的最大追求。」

《十年》奪得第35屆香港電影金像獎最佳電影，引起不少爭議，歐文傑翌年有份執導的《樹大招風》遭內地禁播。歐文傑不覺得自己連累了《樹大招風》，說入行13年來最難過的事是當日《十年》被落畫。他說︰「電影連日場都爆，都要落畫？這跟我過去認識的香港電影不一樣。最後的座談會，我是很不開心，哭了出來。」

歐文傑直言拍電影或得獎不是他加入影圈的目標︰「入行13年的最大得着是認識到現在的第二任太太，我們是在為《樹大招風》做資料搜集時認識。她本來是商人，不想理政治，我們之間其實有衝突，因為愛情才坦誠溝通，令彼此關係更深厚。如果讓我選擇，我一定不會移民加拿大，但太太在當地有仔女，希望一家團聚，就要互相遷就。」

歐文傑重申他不是放棄香港，只想以香港人身分繼續自由地發聲，即使不能再拍電影，也會繼續創作。

（即時娛樂）