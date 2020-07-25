【再有員工確診】范振鋒DJ思敏 戴齊口罩手套返新城開咪 (20:51)

【今日直擊】施匡翹與經理人劉麗萍（Apple姐）、Apple姐男友麥德羅及宣傳人員阿佳早前確診新冠肺炎，跟麥德羅有密切接觸的劉少君、以及曾跟施匡翹接觸過的新城知訊台執行總監程凱欣隨後亦確診。新城立即「封」台進行消毒，台前幕後接受病毒檢測，今日再有一名曾跟程凱欣食飯的營業部員工確診，而曾到新城開咪的時裝設計師鄧達智亦初步確診。

范振鋒和拍檔黃思敏今日返電台主持節目《開心大派對》，兩人均戴上口罩及手套，非常小心。同事確診，范振鋒坦言有擔心，但傳媒在什麼情況下都要開工。他說︰「疫情爆發至今，我先後做了3次檢測，報告均為陰性。之前和朋友坐的士，怎料司機確診，我便到私家醫院做檢測，之後公司安排下又做一次。聽聞如初步確診沒那麼快驗到，於是前天又再去驗一次。等報告時，心情很緊張，太太十分支持我，沒要求分房睡。知道我要開咪，還為我預備面罩。」

有份主持節目的薛家燕選擇在家開咪，他們表示家燕姐兩次檢測結果都是陰性，但她年紀不輕，不敢外出，除了不會返電台、電視台，連兒子媳婦也不見。范振鋒透露︰「她說新抱煮了食物給她，都只是放在門口，她要自我隔離。」被問到為何不效法家燕姐留在家裏開咪時，范振鋒、黃思敏說︰「公司有給我們選擇，但器材和系統未必應付到3位主持同時在家開咪。」他們指電台已消毒了兩次，設置了空氣淨化機，向每位員工派發一盒口罩，稍後又會添置智能檢測體溫機，所以很放心。黃思敏說︰「我下周一會跟葉文輝做節目，暫時未知公司如何安排。」

新城電台表示已安排所有員工進行病毒檢測，報告呈陰性的同事已按情況陸續返回崗位，未有報告的就繼續在家工作，而該名後勤工作的同事是在家工作時收到初步確診通知。電台強調有做足預防措施，所有人進入電台前必須量體溫，直播或錄音室均有酒精搓手液、火酒及口罩提供給有需要的嘉賓或同事，同事開咪前亦會用酒精噴霧消毒器材。

（即時娛樂）