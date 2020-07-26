【近乎零交流】何猷啟送妻女機 拒回應背妻密會長髮女 (14:04)

【今日直擊】賭王何鴻燊三房兒子何猷啟，被爆背住妻子齊嬌（Gigi），跟一名長髮女子Alice，於賭王出殯翌日逛商場，2人還十指緊扣，態度親暱，有傳猷啟與齊嬌婚姻現暗湧；此外，有報道指齊嬌曾相約一位大隻男歎茶，期間齊嬌跟大隻男高談闊論，傾得開心。

今早猷啟和太太及兩個囡囡，包括2歲Tittania和9個月大的Tylia，現身機場離境大堂，原來齊嬌帶兩個女返上海，猷啟則只來送機。今早9點45分，齊嬌及兩個女以及兩個家傭，乘坐七人車，由豪宅出發到機場，期間車子去到機場時不停兜圈，未知是否想撇甩記者，最後駛到小蠔灣車廠的掘頭巷，要掉頭再駛往機場，到達機場時，齊嬌先下車，猷啟原來已安排助手幫齊嬌拿行李。

問齊嬌跟猷啟現時感情如何？齊嬌說：「我哋之後會同你哋講。（之後有記者會？）到時會講。（去哪兒？）去上海探媽咪，之前已經計劃好。」談到被拍到約會大隻男，齊嬌無奈說：「都係朋友，係『細佬』（暱稱）嚟，其實佢都好無辜。」問到是否早已知道猷啟有女朋友？齊嬌並無回應。

齊嬌一行人出示有效證件後，便進入機場範圍，原來猷啟一早在機場內等候，當猷啟見到大批傳媒追訪，亦即時變臉，問到新戀聞時，猷啟沒有回應，只幫手湊住兩個囡囡，而齊嬌亦說：「畀啲空間我哋。」原來猷啟此行只來送機，他對兩個女顯得甚不捨，而大女不時回望爸爸講拜拜，猷啟亦捉住細女小手講拜拜。至於齊嬌和猷啟全程近乎零交流，只在入閘前，齊嬌負責抱住細女時，猷啟曾上前幫手。送完妻女機後，猷啟被問到會否舉行記者會，他搖頭並只說：「冇喎。」跟着他和家傭坐的士返回豪宅。

（即時娛樂）