【嘆老公冇「少女心」】蔡少芬向張晉撒嬌失敗 慘釀「家暴」 (14:38)

剛宣布組團「港普F4」的蔡少芬（Ada），在《妻子的浪漫旅行》第4季最新一集裏，繼續大曬「港普」（港式口音普通話）特色，令一眾妻子們齊摸不着頭腦，有見及此，張晉透過節目組，千里速遞2本普通話教學書給老婆，希望愛妻能惡補「港普」。

當收到「愛的禮物」時，Ada頓時反白眼說：「張晉你是不是不想活了？我學好了普通話，你就沒有那麼精彩的人生了，你的幸福快樂都沒了。」為了給機會Ada的「港普」平反，領隊謝娜即場考驗她的普通話讀音，結果Ada把所有成語全部讀錯，張晉也笑言：「本來我已經放棄了，但她上這個節目後，覺得她還是需要再學一學。真心希望她的普通話會變好，但這個希望比較渺茫。」

另外，在妻子談心環節時，眾人講起老公們「少女心」的一面，可是Ada大爆老公張晉從不撒嬌，更試過向他施嗲功時，慘被「家暴」：「我老公沒有少女心的，嗲我的方法是用功夫鎖我的手，還會壓着我，跟我一起對打的那種。」

她繼續爆料表示曾向張晉嘟嘴撒嬌「老公親一個」，但最後反被他鎖喉捏頸，Ada還即場示範「晉式鎖喉」絕技，名副其實「打」者愛也，相當搞笑！

（即時娛樂）