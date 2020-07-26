蔣雅文整理物品有所啟發：成長過程須學放手 (17:19)

蔣雅文（Mandy）在台北赤峰街開設的小店，因為遇上疫情，令生意有虧損，於6月時決定結束小店。近日Mandy帶同舊店物品到花蓮再開店，她在社交網貼了多張相片，分享近月來的心情和感受。

Mandy說：「不少人對我最近的生活感到好奇，不斷的整理、出清、變賣、搬遷、重組，而來到尾聲的這個階段，身在花蓮的我想跟大家分享一下這段日子的感想。

其實要把這一切用『斷捨離』一詞去帶過有點太隨便，『整理』對我而言，真正的意義遠遠超越『丟東西』這個行為。

生命的富足從來都不是佔有，學會感謝物件在過去日子裡（裏）的陪伴，帶著（着）感恩的心將物件付託出去，交給下一任能延續它使命的對象，然而那些不可再利用的，在丟棄之前請牢記著（着）自己曾經的任意莽（妄）為，同時對為我們收拾爛攤子的地球母親獻上無盡的敬意。

過去一年間的社會動盪，疫情期間被賦予的生活留白，脫離慣性運轉反而增強了自我認知的力度，以一種全新的思路接受自己與生俱來的『原廠設定』，對於內在的人生配給比例也掀起了一場暴風革命。

與其說這是整理，更貼切的應該說是成長過程必須學會的『放手』，我們不是藉由所謂的『斷捨離』去成就全新的自己，而是先整理出輪廓更鮮明的自我，這時候整理不再是去或留的選擇，而是人生自然而然的新陳代謝，放手的不再是不捨，而是送行。」

（即時娛樂）