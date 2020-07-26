【決定辦理定已經辦完？】何猷啟齊嬌離婚聲明略為不同 (19:25)

賭王三房兒子何猷啟被爆背妻密會長髮女子Alice，令他和齊嬌婚姻亮紅燈，到今晨猷啟陪齊嬌和囡囡到機場，齊嬌和兩個女返上海探親，猷啟並沒有同往，只是在機場送機，期間兩人貌合神離近乎零交流；至今午猷啟承認數個月前已跟齊嬌辦完離婚手續，到晚上近7時，猷啟和齊嬌各自在instagram上載花朵相，並寫下聲明，不過兩人的聲明內容有少許不同。

齊嬌寫道：「致各關心我們的朋友，由於近日忙於與家人處理家裡（裏）的事情，同時亦避免為他們帶來額外的打擾，故未有對外公佈（布）我和猷啟的狀況，非常抱歉。我倆經過長時間考慮後，已經在數個月前決定辨（辦）理離婚手續。雖然我們分開，但仍是親人關係，兩個孩子的父母，我們會一起繼續為我們的孩子付出愛與責任，好好照顧他們，希望大家能給予我們一點空間，尤其是不要打擾小朋友的生活，請大家諒解，再次感謝大家的關心，謝謝。」而猷啟亦有畀Like。

猷啟則寫道：「我向各位傳媒對於昨天的報導（道）作出回應，因為近日家裡（裏）發生的事情比較多，不適合對外公佈（布）我和齊嬌的事，對此抱歉。我和齊嬌其實在幾個月前已經辦完離婚手續，我們雖然分開了，但仍然保持很好的親情，並將繼續為我倆的孩子付出關愛和責任。希望大家能給一點空間，不要打擾私生活尤其是小朋友，請大家諒解，謝謝。」

相關新聞：【由訂婚結婚到離婚】何猷啟齊嬌甜蜜放閃到貌合神離....

相關新聞：【被爆背妻密會長髮女】何猷啟開腔：幾個月前已辦完離婚手續

相關新聞：【近乎零交流】何猷啟送妻女機 拒回應背妻密會長髮女

（即時娛樂）