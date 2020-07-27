【專訪】首次傳緋聞不懂面對 江嘉敏獲開解打消輕生念頭 (22:38)

現年25歲的江嘉敏（Kaman），18歲時獻出人生第一次，拍攝首個電視廣告跟偶像何潤東合作，之後於劇集《親親我好媽》飾演純情女學生被封「宅男女神」，到最近熱播的《殺手》則演壞女孩，演技一直在蛻變；轉眼間入行7年，但江嘉敏的花邊新聞似乎比她的事業更惹人注意！

江嘉敏說自己一向三分鐘熱度，因為喜歡演戲，才做了那麼久；不過，當年她拍攝劇集《兄弟》時跟王浩信傳出緋聞，人生首次面對緋聞，不知如何面對，令她一度想辭演，甚至想退出娛樂圈，壓力爆煲時更萌起輕生念頭；當時她打算跳海或跳樓，幸獲監製陳維冠、宣萱、張繼聰及劉穎鏇分享經歷並加以安慰，最後打消念頭，自始她不再看娛樂新聞。「本身已不夠聰明，再看會對腦部發展非常不好，繼續睇就繼續不開心，我就會黐線」。

之後，江嘉敏再被負面新聞纏擾，她亦開始懂得豁然面對。提到早前她被指疑似偷食男友的朋友，並問對方借50萬元開琴行，江嘉敏也冷靜地拿出證據反駁。「對方絕不是我男友的朋友，只是認識的人，男友都叫我講說話小心點，要帶眼識人！因為我是一認識便認為對方是好人，我已拿出證據，信我的人就會信我，不鍾意我的人，本身就不鍾意我，所以我覺得無所謂」。

江嘉敏最近與好姊妹馮盈盈爆出「船P羅生門」事件，她還被指收了50萬元介紹費，對此，江嘉敏直言這是很嚴重的指控，但事件過去了，就由得它吧！她說：「其實不是很大件事，在我生命中只是一粒塵埃，只是大家將件事無限放大，假的事大家都鍾意睇，所以回應了、傷心完、嬲完，就算了！我也不想在這件事上付出任何情緒，因為不值得……」之後，她又似是若有所指說：「記得《大醬園》一句對白，防人之心不可無，害人之心不可有，當時講沒什麼感覺，現在發覺真的是防人之心不可無！」

雖然負面新聞不絕，但男友Anthony對她十分信任，全因她任何事都跟對方講。雖然與男友拍拖近兩年，感情穩定，但江嘉敏對將來還未有計劃，她坦言不會這麼快結婚，始終自己仍是2字頭處於搏殺期。

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（即時娛樂）