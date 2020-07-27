【受疫情重創】關閉旺角麵店 何超蓮：每個月入不敷支 (12:15)

新冠肺炎疫情重創各行各業，不少食店也捱不住而關門大吉，連賭王何鴻燊三房女兒何超蓮的「玖伍牛肉麵」的旺角分店也要說再見。

今早超蓮在社交網宣布消息：「經過連日的深思熟慮，終於跟股東達成共識而作出沉痛決定，即日起我們旺角雅蘭二店要先跟大家說聲再見。

抗疫期間，我們秉承對食物品質和味道的堅持，每天保持正能量跟大家一起加油、打拼。面對疫情沖（衝）擊，相信我跟其他餐飲同業都面對著（着）相同難關，嘗試不同飲食優惠推廣卻抵擋不住人流頓減和高昂租金，最後就是每個月都入不敷支，關閉旺角店就是此刻無可奈何的選擇。 眼見疫情越趨嚴峻，股東也只好建議先暫別再重新調整出發，確實深切體會創業容易守業難的道理。

我特別要感謝玖伍每一位努力的夥伴，就是有你們作堅強的後盾，我們才可以攜手走到現在。我絕對相信這只是我與我的團隊們短暫的分離，現在分離就是待走更遠的路。靜盼疫情過去，我們會再整裝待發，尋找新的店面，呈現更美好的玖伍。

再次跟大家說聲對不起，我們之後定會再見。但記得哦，還是可以去銅鑼灣店 繼續支持我們的～

玖伍繼續和你一起同心抗疫，不要鬆懈，勤洗手，保持樂觀正能量，終會衝過困境迎來新一頁。」

（即時娛樂）