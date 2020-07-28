龔嘉欣贏射擊競技比賽 黎耀祥受罰做活靶任射唔嬲 (14:39)

黎耀祥（祥仔）、龔嘉欣在劇集《殺手》中有不少埋身肉搏戲，每次交手都難分難解。嘉欣早前邀請祥仔鬥槍法。兩人分開3個回合比試，先要互射對方肖像測試眼界。祥仔問︰「嘉欣，你想我開槍打你邊度？」嘉欣答︰「打我最大嘅地方......我的眼睛。」祥仔似乎眼界一般，未能打中嘉欣的指定目標。相反，嘉欣槍槍打中祥仔肖像要害，完勝首回合。

他們之後鬥快上彈開槍射靶，在劇中曾是頂級殺手的祥仔輕鬆力壓嘉欣勝出，贏回一局。祥仔、嘉欣最後要鬥快跑到槍前換彈夾再射擊目標。祥仔雖然一直領先，龔嘉欣卻後來居上爆冷勝出。祥仔最終接受大懲罰，被嘉欣當成活靶，任射唔嬲。

首次參與競技射擊運動，祥仔和嘉欣大讚刺激、好玩。祥仔說︰「好有滿足感，拿起槍時好有型，自己從來未試過咁有型﹗」爆冷獲勝的嘉欣自言有遠視，平時掟飛鏢也掟不中，沒有想過會贏。

兩人在《 殺手》中首次合作，嘉欣說︰「如果在退休前未跟祥哥（黎耀祥）合作到的話，絕對是遺憾。未認識祥哥前以為他好Cool，但合作時發現他很照顧後輩，很專業。記得他有場戲拍到全身大汗、膝蓋也腫了，我就等埋位正在吃薯條，見到他一句怨言都沒有，坐埋一邊飲水，印象好深刻。」祥仔也大讚嘉欣是他眼見之中最搏命的女演員，拍攝時少有用替身，令他非常佩服。

（即時娛樂）