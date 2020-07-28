【激動爆喊】鐵面陳Rebecca結唔成婚 分手收場 (21:48)

鐵面陳遭Rebecca打傷，但他不追究，並表示自己罪有應得。（無綫電視網上視頻截圖）

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》不經不覺已播到951集，雖然劇情多以輕鬆搞笑為主，不過今晚播出一集卻令人難過，事關鐵面陳（王致狄飾）和Rebecca（沈可欣飾）不但結不成婚，還分手收場。

劇情講到鐵面陳和Rebecca設婚宴的酒店，因停業裝修，令Rebecca的夢幻婚宴現危機，她聯同其他苦主發起行動，誓要讓婚禮在原定酒店如期進行，然而鐵面陳因工作關係，無法參加行動，加上他表現得不着緊，要Rebecca獨力面對，令Rebecca覺得他不愛自己。

之後兩人在一間食店「攤牌」，鐵面陳坦認自己真的沒有Rebecca想像的那麼愛她，他又指愛一個人會有心跳感覺，但他對Rebecca沒有這感覺，鐵面陳其後向淚流滿面的Rebecca說：「我不能跟你結婚，我們分手吧！」

此時Rebecca激動爆seed，大罵鐵面陳衰人：「在大家以為我快成為陳太太，你才來跟我說實話，你為什麼不繼續騙我騙一輩子？」Rebecca再嬲爆說：「我憎死你！我憎死你！」她還不慎打傷鐵面陳，然後憤然離去，期間有食客拍下整個鬧分手過程，該食客還表示可做人證，鐵面陳叫食客給他看影片，然後就按刪除掣，並說：「是我負了她，我罪有應得。」

（即時娛樂）