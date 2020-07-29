【專訪】感情隨緣 胡鴻鈞恨孖蔡思貝熒幕情侶檔搵真銀 (23:23)

胡鴻鈞（Hubert）今年正式踏入3字頭，過往，對工作及緋聞抱佛系心態，現在醒覺男人應該三十而立，所以會投放多些時間專注事業，再拼搏一點，攀上更高位置；感情方面，他就抱隨緣態度。「當然不會完全抗拒，可能會遇到一段健康穩定感情，令我在事業上更有動力也未定。現在真的在尋覓中，30歲也不想胡亂展開一段感情關係，不想浪費雙方時間，真的要經過深思熟慮、花一段長時間相處，如大家都希望有一段認真和長久的關係，才會開始」。胡鴻鈞指家人知道他已30歲大個仔，故沒有催他拍拖。

胡鴻鈞自爆跟大多數男人一樣有看過AV，但不會沉迷。他又說自己是個頗浪漫的人，試過為過往的女朋友製造小驚喜逗對方開心，「但我不是一個安穩的人，很怕一段關係太過安穩，有時互相為對方準備驚喜，可令一段關係更保鮮」。多年來，胡鴻鈞一直被指跟許廷鏗是密友關係，直至傳出他與蔡思貝秘密撻着，導致兩人的兄弟情決裂。對於跟蔡思貝的緋聞，他輕鬆地表示：「希望對方不介意，最怕是影響到別人，幸大家對這些新聞都一笑置之，反而希望多些熒幕情侶檔工作搵真銀，只要大家喜歡，我們亦非常歡迎。她在演戲上是導師，會分享很多工作上的心得，對我來講很有幫助，都想和她合作，我們經常講有機會大家拍劇都幾好玩，即使安排拍咀戲亦不尷尬，大家是專業演員，只要劇情需要就無問題。」

歌視雙棲發展，胡鴻鈞坦言在工作上，依然想著重在音樂方面，演戲方面則希望有新嘗試，「我想試一下演專業人士，如律師、醫生，因為知道自己有生之年，在現實中都做不到」。

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（即時娛樂）