【自誇高大靚仔】曹查理自爆「條氣唔順」先拍三級片 (16:41)

苑瓊丹（苑仔）主持香港開電視節目《開工大吉77》，邀請久未露面的曹查理受訪，苑仔表示兩人無所不談，自己在對方心中佔一席位。

曹查理表示當年因「條氣唔順」，才肯接拍三級片：「當年我幾靚仔又高大，但成日都做奸嘅，處於半紅不黑位置，最紅反而係（曾）志偉、大口青（王青），佢哋做晒主角嚟打我，我就一於去拍三級片，睇吓你哋敢唔敢！」

他笑指自己從未與圈中人發生感情，聲稱自己歷史「乾淨」：「咁多年都冇同圈中人發生過，一夜情都冇！我記得第一次拍三級片，對手係一個泰國女生，得塊布遮住，真係睇你夠唔夠遮啦，緊張到不得了，要拋開個心理，只係諗住錢，收工去邊度使錢！」

曹查理拍三級片致富，成為影壇搶手貨：「我當時6萬元一組，日日開工開足幾年，試過有一次嚟到現場，導演覺得個景唔得，照出糧叫我收工。我唔介意人哋點睇，因為最緊要記得我，而且好多女明星都係得遠觀，我就可以同佢哋親近，所以唔抗拒。」

曹查理透露自己已退休拒受訪，純粹「畀面」苑仔才出山：「大傻（成奎安）舊時叫我返內地登台，話上去打個招呼就有幾萬元，我都唔睬佢。今次苑仔叫到我先出嚟咋，如果苑仔叫我一齊拍三級片，我肯復出，因為呢部一定係笑片，唔會係愛情動作片。」

（即時娛樂）