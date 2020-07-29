【天使與魔鬼】為谷新歌學調酒 余香凝吳嘉熙雞手鴨腳 (18:28)

余香凝（Jennifer）與吳嘉熙 （Cheronna）首次合作新歌《天地分裂》，兩人分別化身「天使」與「魔鬼」，更以對唱方式帶出天使與魔鬼爭鬥效果。為了迎合這首新歌，她們特地親手調製代表「天使」與「魔鬼」的酒。

雖然因疫情關係，未能親身為新歌宣傳，不過她們構思名為「天使與魔鬼」的酒，希望大家在聽這首新歌及看MV時，可以從聽覺、視覺、味覺體會背後意思，Cheronna表示︰「疫情期間，好多朋友都留在家中，知道不少朋友會在家飲悶酒，所以我們為這首歌特別配製『天使與魔鬼』。」Jennifer則說︰「這個新歌禮物細細樽，大家不會易醉，可以邊喝酒又好放鬆聽我們新歌。」

炮製「天使與魔鬼」當日，兩位調酒新手笑料百出，雖然有調酒師在旁指點，但她們經常忘記調製次序及搖酒姿勢，其中Cheronna搖完酒後，竟開不到搖酒杯，搞到她尷尬大笑，結果她與Jennifer輪流使出絕招，擾攘一輪後才成功把搖酒杯打開。Jennifer透露首次調酒，直言調上癮；Cheronna笑言已是第2次調酒，不過仍搞到雞手鴨腳，直言對調酒沒有天分。

（即時娛樂）