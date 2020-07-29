【貼新相報平安】Aka最難係忍口 30天後必報復地狂食 (22:25)

早前被狗噬唇的趙慧珊，今天在ig貼新相報平安，雖然仍可見嘴唇傷痕，但癒合情況亦較預期快。（ig圖片）

女子組合Super Girls（SG）成員趙慧珊（Aka），早前到狗場做義工時，被狗隻噬唇，事後她的嘴唇要縫9針，更有可能破相，幸她的康復進度理想，日前到醫院為嘴唇傷口拆線，癒合亦較預期快，她表示會勤力塗去疤膏。

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Aka今天在社交網貼了新相報平安，雖然嘴上傷痕仍然可見，不過Aka表示休息了10幾天，終於要面對自己：「曾經有幻想過，如果臉傷了會有幾唔開心？幸好，感恩地，傷痕不是很大，比起想像中，心情還好，這暫時的小傷痕會暫借宿在我臉上一會，康復中，我會努力搽去疤膏，相信很快就可以和它說bye bye。

衷心感謝每一位關心問候的朋友，感動呀﹗原來一個一個的慰問，真的會像『快速治癒藥』般感到溫暖，心情又好點，又再正面一點，當然我深信這都能助傷口快速痊癒，謝！謝！您！們！（想捉著（着）每個問候我的人，大大力錫（惜）落去）。

還有，幸好客戶們都非常關心遷就拍攝日期，怎麼這樣好的，感謝你們（淚奔~）放心，Aka答應將盡能力以最佳狀態拍攝。

而現在最困難當然是戒口了，由出事到今天忍口，忍忍忍～都是吃粥和稀飯，而我呢一刻勁想食韓國菜，30天後，我答應自己：會報復地吃，睇住黎（嚟）﹗」

（即時娛樂）