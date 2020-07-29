【以正視聽】拒戴口罩開咪被換走？ 梁思浩：係我主動提出暫停網台工作 (23:03)

新冠肺炎疫情嚴峻，連日來確診個案破百，政府亦進一步收緊防疫措施。網台D100就下令所有DJ要戴上口罩做節目以策安全，不過，梁思浩日前跟李麗蕊、陳彥行主持D100電台節目《大家「真」風騷》時，就未有跟從指引戴上口罩開咪；他在節目中解釋自己講說話太快，戴口罩會影響聽眾收聽，惹來網民批評他行為自私。今日就有消息傳出，因為思浩堅拒戴口罩做節目，未能跟D100方面達成共識；D100高層接受傳媒訪問時表示，會找其他人暫代思浩位置，強調雙方是在平心靜氣下商量，沒有「吵大鑊」。

就此事聯絡思浩，他接受《明報》電話訪問時表示要「以正視聽」，他強調是自己主動向D100提出暫停主持工作的！思浩指疫情下，電台錄音室太多人，他擔心交叉感染，於是自費租錄音室主持節目，但電台方面卻要求他返回數碼港的錄音室做節目。思浩自言做節目時，他跟李麗蕊、陳彥行彼此的座位都很大距離。他又解釋自己戴口罩低過鼻是因為要唞氣，「講說話快，就好似歌手唱勁歌，戴着口罩點唱」。他說自己講說話快，需要很多空氣，口罩蓋過鼻他唞不到氣，他才會把口罩拉低，若然這樣也不可以，實在沒法子，故主動提出暫時停去電台工作。至於何時再開咪，思浩沒正面回應，只表示疫情下大家好好保護健康。

（即時娛樂）