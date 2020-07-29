【遙送新歌給天上母親】Robynn懷孕4個月捱熱冒雨拍MV (23:13)

組合Robynn & Kendy成員葉晴晴（Robynn）單飛發展，去年初結婚做人妻，早前更宣布懷孕喜訊。除準備迎接新生命來臨，同時亦忙於第2首新歌《Fifth of May》面世，早前懷着4個月身孕的她無所懼，捱熱加冒着驟雨步行近一小時，隨攝製團隊前往城門水塘及南丫島，連續3天拍攝了兩首歌曲MV，為的是《Fifth of May》這首歌是送給天上母親的禮物，獻出母女間的深情故事。「因為疫情嚴峻，基本上我沒有出街，但很渴望有機會去分享這首歌，所以用盡不同方式宣傳，就是想讓大家知道我很珍惜這首歌，希望有更多人聽到，有更多樂迷能感受當中真摰心意」。

Robynn感激MV導演張蚊，把《Fifth of May》及《Lost Forever》這兩首歌曲MV，連貫中有不同故事，透過走訪小女孩曾身處的各個場景，回憶起她昔日的成長片段。張蚊亦巧妙地加入了兩個Robynn的親身經歷，分別是母親因癌病逝世，以及Robynn重回舊居偶然地找到一封母親寫給她封存多年從未寄出的信，透過這些細微連繫，希望能呈現出Robynn在寫這首歌時的真實心境，讓大家更能細味到箇中的感動，遙送「回信」給天上的母親。

（即時娛樂）