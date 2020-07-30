【蔗汁小王子】崔建邦媽媽車仔麵店結業：謝謝你陪我長大 (11:40)

崔建邦（Amigo）的媽媽與家人經營了30年，位於銅鑼灣的的車仔麵店，日前（28號）租約期滿結業。崔建邦在網上發文向麵店告別：「再見了，車記！30年前由我媽媽同幾兄弟姊妹共同開業，由銅鑼灣一間細舖開始，當中搬過舖，開過分店，一間小小麵店養活左（咗）幾個家庭，我和幾個表兄弟姊妹都可以講係靠車仔麵養大！我記得小時候人生第一份工作其實就係店裏面幫手，收銀又做樓面又做，喺鋪面劈蔗賣蔗汁更加係我嘅專長！人稱蔗汁小王子！還記得有一次被樓面一位姐姐不小心將一盤咖喱汁由頭淋到落腳，嗰一浸香滑濃烈嘅咖喱味陪伴我由銅鑼灣去到藍田嘅地鐵車卡，個嗰感覺永世難忘！嗰位姐姐叫做祝姐，每日都會企喺舖頭門口同人講『食麵埋哩坐，有鬼啊！』，無論我同佢講過幾多次係有位佢都堅持呢個發音！每次看到客人食完個碗麵之後離開舖頭的滿足表情，都是令我們一家人非常快樂滿足的！天下無不散之筵席，我永遠都會記得這一間陪伴我長大的小店，那碗包羅萬有的大雜麵，那碗新鮮熱辣的雞翼豬扒飯，還有那一股濃濃的香港人情味！以後去到銅鑼灣就會少咗個好似我第二個家嘅地方。再見了！車記！謝謝你陪着我長大！我永遠都會記得『食麵埋哩坐，有鬼啊！』」

（即時娛樂）