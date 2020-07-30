施匡翹隔離營直播回應食鹽殺菌事件 呼籲認真對待疫情 (14:38)

24歲女歌手施匡翹早前確診新冠肺炎，曾在住院期間要求膳食中加鹽，原因是她相信「食鹽可以對抗肺炎」，令不少網民話她「冇常識」。施匡翹昨晚在鯉魚門隔離營進行網上直播，就近日網上一些評論，她坦言知道很多人會上網批評或攻撃自己，最初是接受不到，不明白大家為何如此，很多人不知道事實的真相，不過現在已經接受到，因為作為公眾人物要承受這些事，之後又說：「食鹽殺菌那個Post，我真的覺得太搞笑…，其實鹽水漱口，好多醫生一般感冒都提議去做，不是什麼特別事，覺得幾驚訝大家咁大反應。」

施匡翹想藉這次直播分享她今次的體會，「千祈要小心，有些事情是預計不到，自己會『中咗』，因為由一開始完全無病徵，是一件好可怕的事情，所以大家一定要重視，好驚現在仍有些人不知原來是如此嚴重，可能仍會出去玩，真的要呼籲大家千祈不要覺得唔關自己事，這件事要好認真去對待。」

施匡翹覺得自己是幾健康的人，當日收到確診消息時，感覺畢生難忘，之後收到很多媒體電話，不知道如何回應，那一刻是很辛苦；由於本身性格感性，無想過會發生這麼多事情，也有喊過很多次。她亦大讚所有醫護人員偉大，很感激有他們的照顧。

（即時娛樂）