【Ig帳號被盜】陳自瑤遭勒索要錢贖回 急籲大家小心提防 (15:23)

陳自瑤（Yoyo）昨晚在facebook發出緊急通知，她的私人Ig帳號遭入侵，被換上男人頭像外，對方竟然主動找上門，叫Yoyo支付500美元取回帳號，因為這是他的工作。Yoyo即時在facebook通知大家，慎防賊人借用其戶口作不當事情。

陳自瑤昨晚留言：「🔥🔥🔥🔥🔥🔥緊急通知🔥🔥🔥🔥想告訴大家，今晚我的Instagram被黑客入侵，拿走我的戶口，或勒索我要錢，才能拿回戶口，我的Instagram戶口，已經被換上了那個男人的頭像，如果他用我的戶口向你們做任何事不當的事，請小心，💥💥💥💥那個不是我！所以我要在這裏緊急通知大家，請大家注意！🙏🏼🙏🏼🙏🏼🔥🔥🔥 我正在找方法處理！」

陳自瑤今日再發文，估計自己收到一封電郵才發生Ig帳號被盜事情，「我應該是收到這一封email，被騙的﹗應該是我連接了下面的按鈕，已被盜取所有資料﹗因為這封信沒有下款，和其他官方Instagram給的資料！所以這封信應該是假冒的！如果大家收到類似的信件，請小心，不要上當！並提醒大家，社交網站必須做雙重認證，減低被盜用的機會！🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️」

（即時娛樂）