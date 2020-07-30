【全日禁堂食惹批評】馬蹄露斥香港人突然矜貴︰為反而反 極度幼稚 (16:24)

政府昨天（7月29日）凌晨起收緊防疫措施，餐飲處所全日禁堂食，惟實施一日後，政府發言人今日表示檢視實際情況後，明白措施對上班僱員帶來不便和困難，宣布明日（7月31日）起，餐飲業務可恢復提供日間（即由上午5時至下午5時59分）堂食服務，直至8月4日。

「全日禁堂食」措施雖普遍被外界批評，但也有支持者。愛國藝人馬蹄露昨日就在社交平台寫下以「香港人突然矜貴」為題的長文，斥香港人「突然矜貴」，好似從未試過在街上食飯盒似的，不滿「全日禁堂食」措施是「為反而反，極度幼稚」﹗

她說︰「由50年代至今只要說去掃街，大家都意會到是吃街頭小食，普羅大眾也曾試過篤魚蛋丶豬大腸丶雞蛋仔或臭豆腐等邊行邊吃，還吃得滋味，更喜歡坐大排（牌）檔豪食暢飯（飲），誰會埋怨的說一啖魚蛋一啖塵？那（哪）個香港天王巨星未試過放飯時捧著（着）飯盒在坐在街邊吃！？尤其是TVB出身的演藝員和拍攝團隊丶地盤工人丶清潔工人丶在公園捉棋的伯伯也是一邊下棋一口吃飯！又或是...在職OL也時常叫外買（賣）或帶飯留在公司吃，中午放飯也懶得走出公司範圍！誰會埋怨的說為何不能堂食？」

「今天開始為疫情實施7天不可堂食，避免人群聚集交叉感染，一羣（群）香港人好像從未經歷過在街上丶公園吃飯盒，極度委屈的怨天尤人！原因是為反而反，極度幼稚！香港有750萬以上的人口，豈容你妄顧他人利益及生命危險而置法律之不理！為疫情實施限聚令，防止非法集結，避免人群聚集交叉感染，總是有一羣（群）香港人會作出正面挑戰法治，引致社區暴法（爆發），每天感染個案上升，又埋怨政府防疫工作不足！你想點？」

「特首林鄭既然立了港區國安法丶限聚令，請你下達律政司配合香港警察執行職務，將暴徒拘捕後作出適當的控罪，意圖或企圖危害公眾安全的暴徒予以監禁，正常香港市民看到多次荒謬的裁决（決）；將暴徒無罪釋放！難道兩位鄭女士不知道警察冒生命危險駒（拘）捕暴徒嗎？難道兩位鄭女士不知道立法不依等同違法？你倆責無旁貸。#在街邊食飯盒有咩問題？ #不可堂食買外賣有咩問題？」

（即時娛樂）