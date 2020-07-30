香港戲院商會發公開信 籲各業主減租共渡時艱 (17:10)

本港戲院在政府實施的防疫措施下，目前第二度被勒令停業。（資料圖片）

新冠肺炎疫情重創本地各行業，戲院在政府實施的防疫措施下，目前正第二度被勒令停業，至今已半個月，惟疫情仍未有緩和迹象。

香港戲院商會今日向全港戲院業主發出公開信，稱戲院業在疫情打擊下，票房收入較去年同期下跌近9成，加上戲院生存主要依賴電影，過去5年的8成票房收入來自外語電影，但全球多國受疫情影響，電影製作及發行停頓，戲院業即時重開也面對片源嚴重短缺問題，票房難於短期內有改善。

商會指戲院生意在這大半年來嚴重下跌，在配合政府有關防疫措施下已不能正常運作，目前停業更是零收入，無法繳付租金等開支，因此呼籲戲院業主取消底租，改以實行按租戶營業額收取提成租金，讓戲院能紓緩在租金上的壓力，否則戲院難以生存下去，整個電影工業也連帶受影響，市民將失去最基本的娛樂。

《明報》記者聯絡上戲院商會副理事長崔顯威，問到商會下一步行動是什麼？會否約見地產商傾談？他說：「過去一段日子也有與地產商見面、溝通，希望聲明出了後，業主會更明白苦況，會同業主保持積極的溝通，希望業主積極回應我們的要求。（如地產商不同意，預計未來半年有多少戲院面臨結業？）如果不同意，基本上不可能支持營運落去，需要睇個別公司會否繼續投放資源。」至於有多少員工受影響？他表示現時全港有61間戲院，僱用2500人。商會會否就第二輪戲院被勒令停業抗疫，與政府磋商補貼？他說：「商會會繼續同政府磋商。」

Cinema City老闆黃百鳴則表示：「疫情發展近半年，香港各行各業受嚴重打擊，縱然政府有『保就業』資助，但作用不大！因為人工只佔開支10%，戲院租金卻佔了80%，所以懇請各業主考慮按營業額收租方案，同業界共渡時艱，讓戲院可以為市民繼續提供基本娛樂。」

（即時娛樂）