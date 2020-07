本港疫情嚴峻,政府昨天「加辣」防疫措施,當中包括強制市民室內和室外公眾地方戴口罩,吸煙及做運動都不能豁免,令喜歡戶外跑步的市民叫苦連天。不少藝人也熱愛戶外跑步,包括丁子高、陳山聰、袁偉豪和徐濠縈(阿徐)等,新例實施後,阿徐亦相當聽話戴住黑色口罩戶外跑步。阿徐跑了7km,她在instagram貼相並留言表示「大家要量力而為」,同時她亦在ig限時動態貼短片,片中的她說:「第一次戴口罩跑步,都幾難頂,要跑吓停吓。」

吳婉芳二仔Lynus則戴口罩、裸上身爆肌帶愛犬行山,Lynus以英文留言:「Follow protocols, and stay safe whatever you are doing.」

前港姐亞軍龐卓欣今天亦在ig限時動態貼了帶狗行山片段,不過她沒有戴口罩,未知她是否因為影相或拍片才除罩呢?

