【親子活動】孖老婆囝囝拍宣傳片 細So被封「剩食達人」 (21:45)

蘇耀宗（細So）日前跟老婆阿Wing和囝囝，全家總動員拍攝宣傳片，宣揚「剩食零浪費」理念，身體力行拯救剩食，並及時分發給社會有需要的人。細So表示參與這個計劃是最有意義的親子活動：「讓兩個小朋友知道社會上有需要幫助的人，都是在我們能力範圍內能夠幫助到的，從小培養這種助人的價值觀。」

拍攝期間，阿Wing大爆老公是「剩食達人」，會「包底」小朋友食剩的食物，她說：「細So本來是以素食為主的人，數年前他因為不捨得浪費兩個小朋友的剩菜，所以又開始吃肉，現在小朋友長大了，就轉回以素食為主。其實很多人都不吃湯渣，但細So覺得湯渣很有營養，他常常問我有沒有湯渣，自己吃得開心又有意義，又可以教小朋友不要浪費食物。」

細So突然離開工作近20年的商台，他覺得安全感不是來自收入，而是來自家人是否覺得安全：「能安撫他們就代表我仍在安全區中，我一直都是『斜槓族』，除了以前電台工作外，還有其他創作，例如舞台劇演員、編劇、導演，又做演唱會創作、監製與配音，在仍有創作的工作下，經濟仍然負擔到，現在我可以發掘更多可能性。」

（即時娛樂）