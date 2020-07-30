袁富華林耀聲拍MV大打出手「見紅」 鄧小巧讚精彩：觸動觀眾 (22:06)

寰亞唱作歌手鄧小巧早前在加拿大閉關、埋頭苦幹逾月，製作了3首歌，這3部曲繼首部曲《與人同行》後，第二部曲《同檯》描述在飯桌上與父輩的矛盾，當中矛盾之深，讓小巧拍MV時，也禁不住哭出來。

小巧說：「同枱食飯，有時內心想大鬧一場，但還是靜靜地緊握碗筷，吃完一餐飯。當天拍我唱的片段時，只拍了兩take，第二take唱到一半，眼淚就忍不住，導演沒有叫停，全場空氣都凝結了，情緒攻陷讓我措手不及。唱完後，導演說兩take就夠了，之後同事問我是否有感而發，我會形容是一時感觸。」

「我自小都是『大時大節節日恐懼症候群』，從有記憶以來便開始有的『病』，因為逢節日便有飯敘，便有爭吵，便有眼淚。由於父親工作性質關係，不是每天都在家，每日傍晚都要由我打電話問他會否回來吃飯。內心的掙扎是我很想見到他，但也很怕見到他。父親在家必定看賽馬節目，所以MV中特意安排了一段賽馬的旁述，就如我們在餐桌之間，只有賽馬聲和零碎的搭嘴。我大概將這些感覺跟藍奕邦講，想不到大家也有共鳴。」

MV中演父子的袁富華及林耀聲，拍攝時可能也被歌詞內容所感染，當應導演要求大打出手時，還真的打到流鼻血，迫真非常。小巧形容：「今次導演麥曦茵找來袁富華配合林耀聲﻿演出，他們好投入，好觸動到觀眾，我拍完自己部分，都留低看他們演出，演得精彩。」

（即時娛樂）