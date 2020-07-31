發表「港人突然矜貴」論被圍攻 馬蹄露長文反擊網民指控 (18:12)

馬蹄露今日再在facebook撰寫長文，為網民指她涼薄、盲撐而作出反擊。（馬蹄露facebook圖片 / 明報製圖）

政府前日（7月29日）收緊防疫措施，餐飲處所全日禁堂食，惟實施一日被全城批評，政府發言人檢視情況後明白措施對上班僱員帶來不便和困難，宣布今日（7月31日）恢復提供日間（即由上午5時至下午5時59分）堂食服務，直至8月4日。

愛國藝人馬蹄露力撐「全日禁堂食」措施，在社交平台寫下長文，斥香港人「突然矜貴」，像從未試過在街上食飯盒似的，反對有關措施是「為反而反，極度幼稚」﹗帖文一出後，馬蹄露被鬧爆，指她盲撐、說話涼薄。

馬蹄露今日在facebook再發文反擊網民指控，強調她有權抒發自己的情緒。她認為「上幾代香港人經歷過的苦難，比起今日要找地方吃午飯，簡直是九牛一毛」，又指香港人健忘，說去年的社會運動影響市民生計，質問指她涼薄的人有否為過受影響生計的市民發聲。

馬蹄露之後將話題拉到警察身上，她說︰「請問大家的同理心；有否放到去年天氣三十幾度，穿上全身38磅以上裝備，在日曬雨淋冒著（着）生命危險同暴徒搏鬥的香港警察身上呢？莫講吃飯盒丶水都唔敢飲多啖丶體力透支到瞓街的時候，你們有否為警察出過一句聲？反觀你們是何等涼薄呀？全部都只懂粗言穢語人身攻擊的鍵盤手......」

她揚言︰「請問我的發文有那（哪）些句子是盲撐？還是你們心盲？羊群心理只為攻擊？你們不要任意把我歸邊！由始至終我只是支持香港警隊，一羣（群）真正為香港市民維護法治的警察！講完。」

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（即時娛樂）