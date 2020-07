近日不少女星也在社交平台上載黑白靚相支持女權。鄧麗欣(Stephy)日前在Instagram上載她的一張性感牀照,留言︰「Beauty begins the moment you decide to be yourself. Be yourself. Be a beautiful women(woman). (美麗從你決定做自己的那一刻開始。做自己。成為美麗的女人。)」未知是否怕女友被睇蝕,身在台灣的男友邱勝翊(王子)立即留言︰「哎唷😏﹗」

(即時娛樂)