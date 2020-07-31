【增至8人確診】員工投訴新城未內部通報確診者名單 (19:32)

新城電台至今已有8人確診，有員工批評公司未有向員工通報所有確診名單，DJ范振鋒、思敏亦不知道部分確診同事是誰。（資料圖片 / 明報製圖）

根據今日衛生署衛生防護中心的消息，新城電台今日再多2人確診，令確診人數增至8人。自曾到新城做節目施匡翹確診新冠肺炎後，電台已進行過兩次大消毒，又安排所有員工接受病毒檢測，未收到報告的員工在家工作，部分DJ如薛家燕即使檢測結果呈陰性，也可以繼續在家開咪做節目。

不過，昨日有新城員工批評公司欠透明度，未有公布所有確診員工名單，令員工不知道自己曾否跟確診者接觸；又要求仍未收到檢測結果的同事照常上班，妄顧員工安全。范振鋒、DJ思敏接受傳媒訪問時，坦言不知道部分確診同事是誰。思敏明天會如常返電台開咪，范振鋒就未肯定會返電台還是在家裏開咪。

新城電台發言人回覆《明報》查詢時說︰「新城電台本身掌握的資料如下，有2名員工確診及3名嘉賓主持確診（包括其中一名是早前被列為初步確診者及藝人施匡翹）。至於時裝設計師鄧達智先生則感染源頭不明。剛被確診的嘉賓主持曾於7月21日到電台工作，7月21日之後已沒有進入電台工作，而新城電台已於7月22日為整個辦公室進行全面消毒大清潔。公司亦會安排曾與該名嘉賓主持在工作上有接觸的員工，作另一輪新型冠狀病毒測試，以確保同事安全及安心。」

對於新城員工的擔憂，發言人表示︰「被確診感染的同事，內部通知人事部後，公司隨即發送電郵給各同事之外，每個部門主管會通知各部門同事，亦有透過視像溝通，進一步了解同事的關注及憂慮。此外，有關清潔姐姐檢測一事，當公司知道有確診者時，已第一時間通知外判清潔公司，並要求所有在新城工作的清潔員工必須立刻做測試。」

（即時娛樂）