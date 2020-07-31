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【從前生活多姿采】關之琳半山豪宅內避疫 愛犬陪做運動 (21:50)

文章日期：2020年07月31日

新冠肺炎疫情嚴重，大部分藝人也留在家裏避疫。57歲關之琳留在其價值1.5億的半山豪宅內，在愛犬陪同下做運動。她又分享從前出外練習打鼓及上空中瑜伽課的片段，留言表示想念這些活動，嘆新冠肺炎太可怕﹗

（即時娛樂）

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