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【從前生活多姿采】關之琳半山豪宅內避疫 愛犬陪做運動 (21:50)
文章日期：2020年07月31日
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關之琳在社交平台分享她在疫情出現前後的生活片段。（資料圖片 / 關之琳Instagram片段截圖 / 明報製圖）
關之琳在愛犬陪同下做運動。（關之琳Instagram片段截圖）
關之琳從前的生活非常充實。（關之琳Instagram片段截圖 / 明報製圖）
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新冠肺炎疫情嚴重，大部分藝人也留在家裏避疫。57歲關之琳留在其價值1.5億的半山豪宅內，在愛犬陪同下做運動。她又分享從前出外練習打鼓及上空中瑜伽課的片段，留言表示想念這些活動，嘆新冠肺炎太可怕﹗
（即時娛樂）
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