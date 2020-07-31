【從前生活多姿采】關之琳半山豪宅內避疫 愛犬陪做運動 (21:50)

關之琳在社交平台分享她在疫情出現前後的生活片段。（資料圖片 / 關之琳Instagram片段截圖 / 明報製圖）

新冠肺炎疫情嚴重，大部分藝人也留在家裏避疫。57歲關之琳留在其價值1.5億的半山豪宅內，在愛犬陪同下做運動。她又分享從前出外練習打鼓及上空中瑜伽課的片段，留言表示想念這些活動，嘆新冠肺炎太可怕﹗

（即時娛樂）