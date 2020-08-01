【專訪】黎耀祥主動操肌曬成果 陳豪曾抗拒Zero愛咖啡 (23:42)

黎耀祥（祥仔）、陳豪相隔7年再次合作，分別於劇集《殺手》飾演潦倒兼市井的過氣殺手閻武，以及風流倜儻的殺手界明星Zero。劇情發展至尾聲，閻武重振雄風，與Zero終極一戰。祥仔為配合角色，在「軍師」陳豪幫助下操出6嚿腹肌，更罕有地在鏡頭前赤膊上陣，展示弗爆身材。

原來，今次是祥仔主動要求除衫騷肌，監製陳維冠（Joe）並未要求。祥仔說︰「可能Joe沒想過我會有決心操出成績，始終我已50幾歲，他可能認為我已拍那麼多打戲，還要求我除衫似不近人情。不過，我覺得劇本既然已這樣，不如再盡一點，讓大家看到角色的大轉變，好過得個講字，穿件貼身衫縮肚就當做了。」陳豪非常認同：「我提供了方法，最重要是他有決心及堅持，真的不容易。我現在注重鍛煉體能，特別是心肺健康。年紀開始大，我們要幫助自己的身體，注意飲食及運動，不要加重心臟負荷。」

陳豪飾演的Zero跟現實中的他一樣愛咖啡，開設了一間咖啡店。陳豪最初對這個角色設定有點抗拒，他說︰「咖啡是我的愛好，覺得跟戲劇放埋一齊不太好，但《殺手》題材比較特別，我想想沒有所謂。」李佳芯、江美儀、龔嘉欣在劇中均有出色表現，陳豪讚李佳芯將角色處理得好，龔嘉欣就以全新形象出現。祥仔與江美儀在劇中有感情戲，兩個低下階層的人互相照顧和慰藉。他說︰「我幾鍾意這段感情，比較實際、貼地。」

祥仔與陳豪在現實中很相似，兩人均有美滿的家庭與事業，現在追求的都是安穩生活，但同時樂於接受角色上的新挑戰。陳豪與太太陳茵媺育有3個年幼子女，注重家庭生活的他平日幾忙也好，都會抽時間陪伴妻兒。陳豪慶幸在事業穩定時結婚，現在可以放多點時間在孩子身上，教導他們正確價值觀。

祥仔的兒子已經22歲，明年大學畢業。祥仔說︰「他大學畢業，我的責任已完，他之後的人生由他自己去建立，不用我們幫助太多。現在生活平穩已好好，不會要求搵幾多錢、得什麼獎。我們今時今日有這樣的成績已不容易，娛樂圈浪接浪，很多前輩走的走，退休的退休，失意的失意，覺得自己現處於一個安穩的位置已很難得。仔又大，生活又穩定，最大理想是保持住。有適合角色，觀眾鍾意睇，睇得開心，我又做得開心就滿足了。」

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（即時娛樂）