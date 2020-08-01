【拍劇多】謝東閔曾羨慕坤哥早出歌：明白這行是長途賽 (17:48)

謝東閔這日接受商台《1圈圈 星光背後》訪問。身為2010年《超級巨聲2》第4名的他，可是出歌卻遲過吳業坤（坤哥）及陳慧敏，直至去年才有機會錄劇集主題曲，謝東閔說：「入行頭兩年，感覺是跟唱歌這理想愈行愈遠，之後就無再去想，嘗試去演戲，到拍《女警愛作戰》時發覺自己真的愛上演戲。有段時間的確有羨慕坤哥，但唱歌講緣分，這十年我得著的是其他，拍了近30齣劇，該是巨聲幫中拍劇最多的一個，自己也算行出一條路，這一行是長途賽，也只該跟自己比較。」

至於感情方面，女友朱智賢被爆與同劇有婦之夫、拍檔黎振燁車廂偷食蛋糕，謝東閔以男友身分陪女友現身道歉記者會。對於當日冷靜為女友護航，謝東閔說：「我一向是衝動的人，但當刻不是該埋怨的時候，反而要去想怎樣去保護她，大家一起認識了這麼久，我不會放下她，當刻我只是很擔心她，就決定陪她一起出來面對。我沒想其他，一心只想怎樣幫她，我覺得，她是一個我值得去幫的人。（每段關係必需經歷考驗才能更進一步？）我也認為是這樣，無論感情或者工作，要有經歷才能有進步。就像踩單車，你要跌過很多次才會踩得好，做人都是一樣。」

（即時娛樂）