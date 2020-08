【BAFTA】Sky News報道香港示威獲獎 《切爾諾貝爾》膺最佳迷你影集 (18:06)

next

2020英國電影及電視學院(BAFTA)昨日頒發電視獎項,並舉行網上頒獎禮;獲獎無數的《切爾諾貝爾:傷心的兒童》(Chernobyl)再下一城,贏得最佳迷你影集之外,謝勒哈里斯(Jared Harris)亦囊括最佳男主角,可謂雙喜臨門;最佳女主角落在電視電影《Elizabeth Is Missing》格蘭達積遜(Glenda Jackson)身上。影視串流平台Netflix劇集《X你的世界末日》(The End of the F***Ing World )奪得最佳戲劇,劇中的娜奧美艾琪(Naomi Ackie)奪得最佳女配角獎。Netflix另一劇集《從心看我》則贏得最佳國際劇集殊榮。

值得一提的是,Sky News去年來港報道因反修例風波引發的連串示威,贏得最佳新聞報道獎;至於Robin Barnwell監製及執導的ITV《Undercover: Inside China's Digital Gulag》,報道大批新疆維吾爾族人未經審判就遭關押在「再教育營」的實况,獲頒最佳時事節目獎。

