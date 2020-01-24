【BAFTA】Sky News報道香港示威獲獎 《切爾諾貝爾》膺最佳迷你影集 (18:06)

2020英國電影及電視學院（BAFTA）昨日頒發電視獎項，並舉行網上頒獎禮；獲獎無數的《切爾諾貝爾：傷心的兒童》（Chernobyl）再下一城，贏得最佳迷你影集之外，謝勒哈里斯（Jared Harris）亦囊括最佳男主角，可謂雙喜臨門；最佳女主角落在電視電影《Elizabeth Is Missing》格蘭達積遜（Glenda Jackson）身上。影視串流平台Netflix劇集《X你的世界末日》（The End of the F***Ing World ）奪得最佳戲劇，劇中的娜奧美艾琪（Naomi Ackie）奪得最佳女配角獎。Netflix另一劇集《從心看我》則贏得最佳國際劇集殊榮。

值得一提的是，Sky News去年來港報道因反修例風波引發的連串示威，贏得最佳新聞報道獎；至於Robin Barnwell監製及執導的ITV《Undercover: Inside China's Digital Gulag》，報道大批新疆維吾爾族人未經審判就遭關押在「再教育營」的實况，獲頒最佳時事節目獎。

（即時娛樂）