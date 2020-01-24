《#後生仔傾吓偈》主持羅詠怡宣布離巢︰自由意志很重要 (18:45)

無綫（TVB）近年有不少藝人離開，繼昨天前港男鍾君揚宣布離巢後，無綫J2節目《#後生仔傾吓偈》中的其中一位主持羅詠怡（Kosa）也在社交平台撰長文，宣布離開效力兩年的公司。

她說︰「Sa姨又畢業了💛，感謝公司這兩年的照顧⁣，合照和片段都成為珍貴的回憶⁣。畢竟半年前離開得太急⁣，還沒有好好道別就離開了⁣，幸運地還可以回來last day﹗留下最後一次在4廠的紀念💕。⁣感謝在公司工作的日子裡（裏），令我成長了很多⁣，並一步一步把我變得更好⁣。由一個不怎麼好看的女孩⁣，慢慢變成一個順眼的女孩⁣，謝謝給予的每一個機會⁣。」

「感謝一直以來合作過的台前幕後⁣，感謝你們會逗我笑和我聊天⁣，不能再和你們工作⁣，也是我最不捨得的一部分⁣，尤其《#後生仔傾吓偈》的你們⁣，我一定一定會很想念的⁣，希望有機會我們偶然出來聚聚吧⁣。（今天行程太趕本來想逐個拍照😣）這段時間有苦有甜，但一一都挑戰過去了⁣。不懂打機就去學打機⁣，不懂主持技巧就去努力惡補⁣，有時一天內要學好一門手藝⁣，最後也都順利過關⁣。」⁣

「遺憾是未能做到什麼成名作⁣，還沒有好好學習更多⁣，就決定離開了（😭😭）一個藝術院出來的學生⁣，自由意志是很重要的⁣，有些事情試過了就足夠⁣，希望將來仍能不忘初心⁣。今天的道別不是永別，愛你們的莎姨要再約你們喔⁣﹗老土一句我哋江湖見⁣。」

羅詠怡又再在社交平台上載手持職員證的照片，說︰「最後的留念，整容前的職員證😂⁣⁣。將來方面💡⁣⁣，無論幕前還是幕後都有一些計劃⁣，離開了外面的世界也很精彩⁣，至於詳情在這裡（裏）就不多說了。」

（即時娛樂）