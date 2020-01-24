《#後生仔傾吓偈》主持羅詠怡宣布離巢︰自由意志很重要 (18:45)
文章日期：2020年08月01日
無綫（TVB）近年有不少藝人離開，繼昨天前港男鍾君揚宣布離巢後，無綫J2節目《#後生仔傾吓偈》中的其中一位主持羅詠怡（Kosa）也在社交平台撰長文，宣布離開效力兩年的公司。
她說︰「Sa姨又畢業了💛，感謝公司這兩年的照顧，合照和片段都成為珍貴的回憶。畢竟半年前離開得太急，還沒有好好道別就離開了，幸運地還可以回來last day﹗留下最後一次在4廠的紀念💕。感謝在公司工作的日子裡（裏），令我成長了很多，並一步一步把我變得更好。由一個不怎麼好看的女孩，慢慢變成一個順眼的女孩，謝謝給予的每一個機會。」
「感謝一直以來合作過的台前幕後，感謝你們會逗我笑和我聊天，不能再和你們工作，也是我最不捨得的一部分，尤其《#後生仔傾吓偈》的你們，我一定一定會很想念的，希望有機會我們偶然出來聚聚吧。（今天行程太趕本來想逐個拍照😣）這段時間有苦有甜，但一一都挑戰過去了。不懂打機就去學打機，不懂主持技巧就去努力惡補，有時一天內要學好一門手藝，最後也都順利過關。」
「遺憾是未能做到什麼成名作，還沒有好好學習更多，就決定離開了（😭😭）一個藝術院出來的學生，自由意志是很重要的，有些事情試過了就足夠，希望將來仍能不忘初心。今天的道別不是永別，愛你們的莎姨要再約你們喔﹗老土一句我哋江湖見。」
羅詠怡又再在社交平台上載手持職員證的照片，說︰「最後的留念，整容前的職員證😂。將來方面💡，無論幕前還是幕後都有一些計劃，離開了外面的世界也很精彩，至於詳情在這裡（裏）就不多說了。」