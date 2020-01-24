【我和港姐有個約會】洪永城讚范倩雯夠主動 陳楨怡爆初見侯嘉欣感覺很惡 (23:15)

【今晚直擊】《2020香港小姐競選》今晚（1號）起一連六日安排《我和港姐有個約會》網上直播，頭炮是侯嘉欣、陳楨怡及范倩雯3位入圍佳麗，跟嘉賓洪永城透過網上各自打邊爐對談。今次佳麗自選服飾出鏡，當中以侯嘉欣最為進取，穿上吊帶低胸裙大騷身材甚為吸睛，將較密實的陳楨怡及范倩雯全程被比下去。而節目以閒話家常為主，口才了得的洪永城雖然很努力和佳麗交流，但仍未能為節目帶起高潮，最特別是陳楨怡大爆剛開始時覺得侯嘉欣樣子很惡，不敢和對方說話。

洪永城受訪時被問到耳機無聲是否很尷尬？他笑道：「可能差罐啤酒，開頭未熱身，始終佳麗面對鏡頭經驗不豐富有少少怕醜，我和佳麗亦是首次見面，變成你一句我一句，之後熟少少便好些。（哪一位得到分數？）3個都攞到分，覺得Charmaine（范倩雯）比較主動少少，答多少少問題，談吐上會主動講多少少，這方面會優勝少少。當然其他兩位儀態上、說話節奏都好好。（有否被侯嘉欣身材吸引到？）我專注（枱上）海鮮、和牛…，好肚餓，好多食物。」

范倩雯指今晚是自選服飾，覺得其他女仔身材靚，展示身材的任務交給她們，我只負責食和講說話，「又不是對自己身材無信心，每個人有自己優點，可能其他女仔有其他優勝地方，我的話可能不在身材方面優勝」。

侯嘉欣否認是特登揀今晚的裙，稱自己預備的裙已著得七七八八，只是得這條裙暫時未見過人。問她很大方展示身材？她說：「不會，平時都無露過，真的只剩這條裙，希望TVB快些安排靚衫給我們著。（陳楨怡話你感覺很惡？）得她一個覺得，又不是針對，可能有少少誤會，現在我們好friend，有共同話題。」

陳楨怡解釋惡是侯嘉欣給她的第一印象，之後發覺她是好nice又好搞笑的女仔，更會買咖啡給她。至於怕否因此得罪人？她說：「這個不是得罪，是朋友之間開玩笑，不怕對方會嬲。」

（即時娛樂）