【專訪】孖吳嘉熙創作新歌 余香凝自爆曾被揀中做SG成員 (23:33)

余香凝（Jennifer）與Super Girls（SG）成員吳嘉熙（Cheronna）早前到錄音室找音樂監製訴心事時碰頭，因而觸發音樂靈感，一起創作了合唱歌《天地分裂》。余香凝說：「感覺非常奇妙，我之前為自己作過曲，今次是第一次用這模式，跟Cheronna和監製困在錄音室，一起拋出自己構思，然後好似砌積木似的，將大家想法砌埋，變成一首有故事的歌曲。」

Cheronna近期愛上做唱作歌手，除作曲，還學習編曲和混音，希望在未來的作品內加入自己喜歡元素，不過她和余香凝皆自認文筆一般，在填詞範疇上需要找專業音樂人合作，「今次跟音樂團隊合作愉快，希望透過《天地分裂》講述人性的兩邊極端想法，好似很多人有道德觀，覺得做藝人要瘦才靚，但人生苦短，有時想忠於自我滿足食慾，卻要節食減肥為了討好別人，就有天使與魔鬼的掙扎」。

余香凝指她與Cheronna私下無所不談，並不自覺爆料：「近期多了機會入侵她們（SG），之前跟Aka（趙慧珊）做唱歌直播，最近跟Cheronna合唱，稍後則與Yanny（陳穎欣）合作拍劇，之前又在Jessica（蔡明思）婚禮上搶到花球。其實我本來是SG其中一位成員，當年我17歲試鏡，公司已揀我入這個女子組合，但我當時讀緊中六、七，時間上控制不到，最後不了了之。」Cheronna聞言反應大，並說：「連我都不知這件事！她算好彩，不用跟我們一齊捱，現在她作個人發展更精彩，而且Jennifer年紀細一截，跟我們走在一起感覺大分別，哈哈哈！」

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（即時娛樂）