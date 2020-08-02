【出院不久】麥德羅劉少君相約飲茶：我哋好開心 (13:11)

早前確診新冠肺炎的劉少君和麥德羅已相繼出院，2人出院不久，今天即相約飲茶，不過由於限聚令關係，他們只能2人同枱飲茶歎一盅兩件，麥德羅及好兄弟劉少君精神不俗，不過麥德羅將口罩拉到下巴位置，劉少君亦只將口罩放在枱。

2人還輪流拍片，劉少君拍片時，麥德羅則說：「出院後首次飲茶，跟好兄弟劉少君一齊飲，我哋都好開心。」劉少君則說：「多謝大家關心，但疫情仍非常嚴峻，就算老人家得病都唔緊要，一定醫到，一定有希望，唔好氣餒，大家注重衛生，我同麥德羅呢段時間會加強體魄，會令心肺功能恢復過來，大家注意衛生。」麥德羅再說：「飲完茶記住戴口罩，同埋記住勤洗手。」

到麥德羅拍片時，他用手掂完口罩再掂茶杯，他說：「今日第一次出嚟飲茶，好耐冇飲過茶，今日同老友劉少君互相問好，真係好似生離死別咁。」劉少君則說：「最緊要大家注意衛生及安全，病毒周圍有，注意衛生就可將病毒擊破。」

另外，劉少君今日清晨5點半，到尖沙嘴金馬倫道慢跑練心肺功能，他說：「星期日冇乜車及人，我緩步跑，多啲呼吸，吸氣慢呼，會好少少。」

此外，麥德羅女友劉麗萍（Apple姐）今天亦離開隔離營：「我好開心，多謝醫護人員照顧，多謝大家祝福，我好感恩，好好彩一直由確診冇乜唔舒服，正正因為咁先覺得呢個病好恐怖，原來不知不覺入侵身體，大家要好小心，祝願未康復朋友早日康復，希望香港早日戰勝疫情。」

（即時娛樂）